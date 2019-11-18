بلعيد عبد العزيز يلتزم بفتح حوار جاد مع كل الجزائريين لتشخيص الوضع

عين الدفلى - التزم المترشح عبد العزيز بلعيد، اليوم الاثنين من ولاية عين الدفلى بفتح حوار "جاد" مع كل الشركاء وفئات المجتمع الجزائري لتشخيص الوضع لإرساء اسس جمهورية جديدة يبنيها كل الشعب الجزائري.

في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية، التزم مترشح جبهة المستقبل بفتح، في حالة فوزه بثقة الشعب يوم 12 ديسمبر المقبل، "حوار مع كل الجزائريين دون اقصاء لتشخيص وتشريح الاوضاع تمهيدا لإرساء جمهورية جديدة يبنيها كل الجزائريون واساسها العدل، العمل والقانون".

وقال المترشح للاستحقاقات الرئاسية أنه بإمكاننا "تخطي الصعوبات" على جميع الاصعدة لكن "بمساهمة كل الجزائريين" مضيفا انه من "المستحيل أن يبني حزبا سياسيا وحده أو مجموعة معينة البلاد".

كما انه من المستحيل كذلك- كما قال-بناء اقتصاد قوي ومتين دون الاستقرار والوحدة بين كل الجزائريين.

واعتبر السيد بلعيد، مخاطبا الحاضرين في التجمع الذي احتضنته دار الثقافة للولاية، ان الجزائر، "البلد القارة يملك كل الامكانيات والخيرات لكي يعيش الجزائري بكرامته" مضيفا ان المشكل الذي تسبب في الحالة التي نعيشها اليوم هو "انعدام التسيير، التخطيط وتنظيم المؤسسات".

وأضاف القول أن هيمنة السياسة على القرارات والمخططات الاقتصادية خلال السنوات الماضية نتج عنه استحواذ "فئة صغيرة على خيرات ومقدرات البلاد" كما ادى كذلك الى اقصاء مناطق، شل مشاريع وشراء ذمم الناس على حساب مصلحة الوطن.

وخلال عرضه لبعض النقاط من برنامجه الانتخابي في شقه الاقتصادي، اعتبر السيد بلعيد أن الفلاحة هي أساس كل اقتصاد وأن "تحقيق الاكتفاء الذاتي هو صون للسيادة الوطنية" مما يتطلب اعادة النظر في خارطة التنمية الفلاحية وتشجيع المستثمرين ومنح كل التسهيلات للمستحقين الحقيقيين.

كما التزم ايضا ببذل كل المجهودات للدفع بعجلة التنمية في المناطق الجنوبية للبلاد التي هي ثروة حقيقية لا يستهان بها وهذا عبر سيما تطوير السكك الحديدية بها مما سيسهل نقل البضائع، خلق مناصب الشغل والنهوض بالسياحة الجنوبية.

وتعهد المترشح ايضا بفتح ورشات كبيرة لإعادة النظر في كل القوانين على راسها

الدستور ليتماشى كما قال مع "الجمهورية الجديدة التي سنبنيها مع كل الجزائريين".