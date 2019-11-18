مدير "كايارت" يدعو إلى دعم المركز ليواصل أداء مهامه في ظل التحديات الأمنية المتزايدة

الجزائر - دعا مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب (الكايارت)، والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب، لاري غبيفلو-لارتي اسك، يوم الاثنين، بالجزائر، الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من الدعم للمركز من أجل تمكينه من الاستمرار في أداء مهامه في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في القارة.

وقال السيد غبيفلو-لارتي اسك،في كلمته - خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال13 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب (الكايارت) -"أن الوضعية الأمنية في القارة الإفريقية باتت تستدعي الكثير من العمل من أجل مساعدة الدول على بناء القدرات لمواجهة الإرهاب، مما جعل المركز يعرف ضغطا كبيرا للقيام بالمهام المنوطة به".

وأوضح المسؤول الإفريقي، أن مهمة المركز منذ إنشائه قبل 15 عاما، تتمثل في مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لبناء القدرات على مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومع زيادة التحديات الأمنية في القارة بات يتعين على الشركاء "زيادة دعمهم للمركز من أجل تمكينه من الاستمرار في مهامه على أكمل وجه".

وذكر بأنه خلال الاجتماع ال12 لل(كايارت) الذي احتضنته الجزائر، تمت الدعوة إلى تقديم دعم أكبر للمركز، غير أن "الاستجابة كانت محتشمة"، مشددا على أنه يعتزم خلال هذه الدورة، "انتزاع المزيد من الدعم".

وفي تصريح لوأج - على هامش الأشغال - نوه الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب، ب"تجربة الجزائر الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، والتي ينبغي أن تكون ملهمة للعديد من الدول".

كما ثمن "الدور الكبير الذي لعبته ولازالت تلعبه الجزائر، في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها، والجهود الحثيثة التي بذلتها من أجل إنشاء المركز ودعمها المتواصل له في كافة المناسبات وإلى غاية الآن".

وكانت قد انطلقت أشغال الاجتماع ال13 لجهات اتصال للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب (الكايارت)، اليوم بالجزائر، حيث سيتم خلالها تحليل الوضع الحالي للإرهاب في القارة وتحسين التنسيق في مكافحة الإرهاب، وكذا تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب.

وسيعكف المشاركون، خلال ثلاثة أيام من الأشغال في جلسات مغلقة، على تحليل التوجهات القارية في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته، وكذا تقييم التهديدات القارية والتهديدات المتعلقة بالإرهاب والتطرف العنيف والاستجابات والتهديدات الإرهابية، كما سيتم التطرق إلى فرص التعاون وتعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته، إلى جانب بحث احتياجات الدول الأعضاء في مجال تعزيز القدرات.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي، قد أنشأ المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة، في أكتوبر 2004، بمبادرة من الجزائر، خلال الاجتماع الأول حول الإرهاب الذي انعقد في سبتمبر 2002، لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الإفريقية لمواجهة خطر الإرهاب.

ويهدف المركز أيضا، إلى ضمان إطار تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال، وكذا ضمان إطار تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال.