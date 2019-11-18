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الرؤية الجزائرية حول ظاهرة الهجرة والتحديات الأمنية محور ندوة بالنادي الوطني للجيش

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والإستقبالية لوزارة الدفاع الوطني، يوم الاثنين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) منتدى حول الرؤية الجزائرية لظاهرة الهجرة والتحديات الأمنية، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته انه "في إطار تجسيد نشاطات البحث العلمي، نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع الوطني، يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، منتدى حول ظاهرة الهجرة والتحديات الأمنية: رؤية جزائرية".

وأضاف البيان أن "مراسم افتتاح الملتقى ترأسها مدير المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية، بإسم السيد الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهذا بحضور إطارات من الجيش الوطني الشعبي وممثلين عن معاهد الدراسات وهيئات التكوين التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى مشاركة بعض الإطارات من الجامعات ومعاهد ومراكز البحث المتخصصة".

وأشار الى أن هذا الملتقى الذي نشطه خبراء وباحثون جزائريون "يهدف إلى مناقشة ظاهرة الهجرة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية وتسليط الضوء على أسباب تفاقمها وكذا تداعياتها الأمنية مع التطرق إلى الرؤية الجزائرية في معالجة مسألة تدفقات المهاجرين".

آخر تعديل على الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 16:20
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الرؤية الجزائرية حول ظاهرة الهجرة والتحديات الأمنية محور ندوة بالنادي الوطني للجيش
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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