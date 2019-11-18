تدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس (وزارة الدفاع)

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 نوفمبر 2019، قنبلة (01) تقليدية الصنع بمنطقة الاربعطاش، ولاية ومرداس/ن.ع.1".
وفي إطار محاربة الجريمة المنظّمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، "مركبة (01) رباعية الدفع و1824 غرام من مادة الديناميت و16 أنبوب اشتعال و سبعة (07) أمتار من الفتيل الصاعق وثلاثة (03) مولدات كهربائية وثلاث (03) مطارق ضغط و 12 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب".
من جهة أخرى، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران/ن.ع.2، "محاولة هجرة غير شرعية لخمسة (05) أشخاص من بينهم أربعة (04) من جنسية مغربية".