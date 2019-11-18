تمنراست: الشرطة الجزائرية اكتسبت ''احترافية كبيرة'' طيلة مسيرتها

تمنراست - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, صلاح الدين دحمون, يوم الإثنين بتمنراست, أن الشرطة الجزائرية اكتسبت "إحترافية كبيرة" طيلة مسيرتها.

وأوضح الوزير على هامش تدشينه مقر الأمن الحضري الرابع بحي تهقارت بعاصمة الولاية في إطار اليوم الثاني والأخير من الزيارة التي يقوم بها إلى تمنراست, "أن الشرطة الجزائرية اكتسبت احترافية وخبرة كبيرة وحققت تقدما هاما طيلة مسيرتها, وهي محل تقدير من قبل عديد المؤسسات الشرطية بدول كثيرة".

وأضاف السيد دحمون بقوله " لدينا اليوم شرطة مهنية, وهي في خدمة المواطن ولها علاقة جيدة ووثيقة معه".

وأشار أن هذه المنطقة بها تحديات كبيرة باعتبار أنها شاسعة وحدودية, مؤكدا "بأن الدولة سترافق هذا الجهاز الأمني لتحقيق التغطية الأمنية الشاملة", لافتا إلى أن هذه التغطية تقدر حاليا بنسبة 85 بالمائة.

واستمع السيد صلاح الدين دحمون الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني, خليفة أونيسي, إلى عرض حول حدود إقليم اختصاص الأمن الحضري الرابع الذي يضمن الخدمة لأكثر من 26.000 ساكن.

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وقبل ذلك, دشن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية المدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف وحدة ثانوية للحماية المدنية ببلدية تازروك (300 كلم شمال شرق تمنراست), التي أطلق عليها إسم المجاهد المتوفي شريفي باه.

وبالمناسبة أشار الوزير أن المرافق التابعة لسلك الحماية المدنية لها أهداف عديدة سيما في مثل هذه المناطق الشاسعة, مشيرا إلى أن التغطية بهياكل ذات الجهاز تبلغ حاليا 82 بالمائة بهذه الولاية, وأن الجهود ستتواصل لتحقيق نسبة تغطية 100 بالمائة.

وأوضح السيد دحمون أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة بخصوص الإجلاء الصحي بالمناطق البعيدة من خلال النقل بالحوامات.

وتكمن أهمية هذه الوحدة الثانوية للحماية المدنية في تواجدها بمنطقة معرضة للفيضانات وكثرة حوادث المرور, حيث ستعمل ضمن مهامها على تحسيس المواطنين حول مختلف الأخطار, كما جرى توضيحه.

وبذات الموقع التقى الوزير بساكنة تازروك, الذين طرحوا أمامه جملة من الإنشغالات من بينها استكمال تعبيد 60 كلم متبقية من الطريق الرابط بين تمنراست وتازروك مرورا بقرية تاهيفت, كما طالبوا بتخصيص حصص من مختلف صيغ السكن, وتحسين الخدمات الهاتفية وإعادة الإعتبار للمدارس الإبتدائية, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأراضي الفلاحية بالمنطقة من الفيضانات.

وفي معرض رده على هذه الانشغالات, أعلن الوزير أنه سيتم التكفل بمطلب تعبيد الطريق في آجال قريبة, كما وجه تعليمات للمسؤولين المحليين لإعداد بطاقات تقنية تخص عديد المشاريع.

ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته بتفقد وتدشين مرافق تابعة لعدة قطاعات بعاصمة الولاية.