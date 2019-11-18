واوضح ذات المصدر أن الفريق قايد صالح سيتفقد خلال هذه الزيارة "بعض الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الرابعة".
الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش الثلاثاء إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة
أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 13:21 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 18 مرات
الجزائر- يقوم الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة ابتداء من يوم الثلاثاء, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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