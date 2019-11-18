إلقاء القبض على إرهابي وبحوزته كمية من الذخيرة بولاية ورقلة (وزارة الدفاع) -

تدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس (وزارة الدفاع) -

تمنراست: الشرطة الجزائرية اكتسبت ''احترافية كبيرة'' طيلة مسيرتها -

الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش الثلاثاء إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة -

حفل تقديم كتاب أحسن لالماس .. الأسطورة : الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة الجزائرية -

قرار رفع قيمة منحة الإعاقة سيمس أزيد من 3440 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة -

تأجيل اجتماع أستانا حول سوريا إلى بداية ديسمبر -

الصحافة الوطنية تبرز سعي المترشحين لإقناع الجزائريين بأهمية موعد 12 ديسمبر -

الأمم المتحدة: أكثر من 1.3 مليون شخص يموتون في حوادث المرور كل عام -

تكريم الفائزين بجائزة أحسن بحث في مجال مكافحة السرطان -

ضرورة تسليم خط السكة الحديدية مشرية-البيض قبل نهاية 2020 -

تلمسان: تمرين افتراضي حول كيفية التعامل مع وباء الإيبولا بالمطار الدولي ميصالي الحاج -

حملة انتخابية: المتنافسون يدشنون حملاتهم الانتخابية بالتشديد على المشاركة في الانتخابات لتجاوز الوضع المتأزم -

الندوة الدولية لمجلس الشيوخ الفرنسي: نحو تكثيف الجهود لحماية موارد الشعب الصحراوي لحين نيل استقلاله -

الخطوط الجوية الجزائرية: تحويل الرحلات الداخلية إلى النهائي 1 يوم الاثنين المقبل -

جيدو: الجزائر تتوج باللقب بحصولها على 5 ذهبيات، فضيتين و6 برونزيات -

قوجيل يدعو كل الجزائريين للمشاركة بقوة وكثافة في الإنتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل -

الشعب الصحراوي صاحب السيادة الكاملة على أراضيه (الشركة الاسترالية للتعدين) -

بلجود: الدولة لن تتخلى عن مواصلة إنجاز البرامج السكنية -