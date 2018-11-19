انطلاق أشغال الاجتماع ال 13 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بالجزائر

الجزائر - انطلقت أشغال الاجتماع ال13 لجهات اتصال للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب (الكايارت), يوم الإثنين, بالجزائر العاصمة, حيث سيتم خلالها تحليل الوضع الحالي للإرهاب في القارة وتحسين التنسيق في مكافحة الإرهاب, وكذا تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب.

وقد أشرف على افتتاح أشغال الاجتماع مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الارهاب والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب , لاري غبيفلو-لارتي اسك, بحضور مفوض السلم بالاتحاد الإفريقي, إسماعيل شرقي, وممثل وزارة الخارجية حواس رياش الى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

ويعرف الاجتماع مشاركة جهات الاتصال الوطنية للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب, وكذا ممثلين عن الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين.

وسيعكف المشاركون, خلال ثلاثة أيام من الأشغال, على تحليل الوضع الحالي للإرهاب في القارة وتحسين التنسيق في مكافحة الإرهاب, وتحديد السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب.

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وسيقدم الخبراء في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, عروضا ويشاركون في النقاشات حول التهديد الإرهابي في إفريقيا وتأثيره على الوضع الأمني في القارة ويقترحون توصيات من أجل تحسين التعاون والتصدي لهذا التهديد الإرهابي.

وكان الاجتماع ال12 للمركز قد نظم, شهر ديسمبر 2018, بالجزائر, وشكل فرصة لبحث سبل ترقية التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.

و منذ انشائه في سنة 2004 عقد المركز 12 اجتماعا لجهات الاتصال تم خلالها اتخاذ قرارات جد هامة في مجال الوقاية و مكافحة الإرهاب. كما تعطي هذه الاجتماعات للمشاركين أرضية موحدة للتفاعل و تقاسم الخبرات و التعاون.

وقد أنشأ الاتحاد الإفريقي, المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب, الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة, في أكتوبر 2004, بمبادرة من الجزائر, خلال الاجتماع الأول حول الإرهاب الذي انعقد في سبتمبر 2002, لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الإفريقية لمواجهة خطر الإرهاب.

ويهدف المركز أيضا, إلى ضمان إطار تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال, وكذا ضمان إطار تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال.