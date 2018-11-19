رئاسيات 2019 : بداية حملة "محتشمة" والمرشحون مطالبين " بالتجديد "

وهران- أجمعت الصحافة الصادرة اليوم الاثنين بوهران في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل على أن بداية السباق الإنتخابي كانت "محتشمة".

وكتبت جريدة " ليكو دوران" في هذا الإطار ان المترشحين كانوا يدركون "أن الامر لن يكون سهلا بالنسبة لهم" و وجدوا "صعوبات" في اليوم الأول من الحملة الانتخابية كونهم لم "يجددوا".

وأضافت نفس الجريدة ان مهمة المترشحين بدأت صعبة بسبب "الظرف السياسي" مشيرة أن "الأيام المقبلة ستكون حاسمة في هذه الحملة غير المسبوقة ".

كما تطرقت "ليكو دوران" الى مهمة المترشحين في اقناع المواطنين "بضرورة الانتخاب لإخراج البلاد من الازمة".

و قالت جريدة " واست تريبين" ان اليوم الأول من الحملة الانتخابية "لم يكن له تأثير كبير" معتبرة ذلك راجع لكون المترشحين "يجسون نبض الميدان" ويضعون "القدم الاولي" في هذه "المغامرة السياسية غير المسبوقة في تاريخ الجزائر المستقلة" ولاحظت نفس الجريدة ان بداية الحملة الانتخابية جرت في ظروف بهيجة وهو ما يكذب أولئك الذين كانوا "تخوفون من الانزلاقات".

ومن جهتها اشارت جريدة "الجمهورية" الى البداية "المحتشمة " للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر وتطرقت الى تصريحاتهم خلال التجمعات الشعبية.

ومن جانبها قالت يومية " كاب اوست" أين كان المترشح الذين سيكون الرئيس القادم للبلاد فان انتخابه سيكون " انتصارا للبلاد".