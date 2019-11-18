Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الشعب هوالوحيد المؤهل لقيادة الجزائر إلى بر الأمان (بلعيد)

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 09:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

أدرار- صرح المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل عن جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز مساء يوم الأحد بأدرار  أن "الشعب هو المؤهل الوحيد لقيادة الجزائر إلى بر الأمان".

وأوضح السيد بلعيد خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة بعاصمة الولاية  مستهلا به حملته الإنتخابية للرئاسيات المقبلة "أن الحزب قرر الإنخراط في مسعى الذهاب للانتخابات الرئاسية وإجراءها في أسرع وقت متسلحا بتفهم الجزائريات و الجزائريين لهذا الموقف و متمسكا بمظلة الدستور الذي يحمي البلد و الشعب من التدخل الأجنبي و تسلط بعض الأطراف بالداخل".

وأشار المترشح أن اختياره ولاية أدرار لإطلاق حملته الإنتخابية و قبلها كان إعلان ترشحه من ولاية تمنراست هو "بمثابة رسالة لإعادة الاعتبار لمنطقة الجنوب الكبير التي عانت التهميش منذ الإستقلال " معربا في ذات الوقت  عزمه النهوض بالمنطقة في مختلف المجالات في حالة حظي بأصوات الناخبين في هذا الاستحقاق الرئاسي.

و ذكر السيد بلعيد أن برنامجه الانتخابي في شقه المتعلق بمنطقة الجنوب الكبير يرتكز بالأساس على مد خطوط السكة الحديدية وترقية الفلاحة والصناعة الزراعية و السياحة.

كما أكد أن "الشباب قادرون على تحمل مسؤوليتهم في تسيير شؤون البلاد و صون عهد الشهداء و إخراج البلد من أزمتها بفضل الكفاءات البشرية الهائلة التي يزخر بها البلد في مختلف الميادين" .

ودعا إلى "اعتماد أسلوب تسيير جديد يكرس معالم جمهورية جديدة تتكاثف فيها جهود الجميع دون إقصاء لإخراج الجزائر إلى بر الأمان".

و حث السيد بلعيد عبد العزيز في ختام تدخله الشعب على الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع في 12 ديسمبر القادم.

آخر تعديل على الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 10:27
كلـمات مفتـاحيــة :
الشعب هوالوحيد المؤهل لقيادة الجزائر إلى بر الأمان (بلعيد)
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 09:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

ضرورة تسليم خط السكة الحديدية مشرية-البيض قبل نهاية 2020

19.11.18

بطولة الرابطة المحترفة الأولى: مولودية الجزائر تفوز على أهلي برج بوعريريج (1-0)

19.11.18

تلمسان: تمرين افتراضي حول كيفية التعامل مع وباء الإيبولا بالمطار الدولي "ميصالي الحاج"

19.11.18

بن فليس يتعهد من تمنراست بإنهاء "الظلم" الذي يعاني منه الجنوب

19.11.18

الشعب هوالوحيد المؤهل لقيادة الجزائر إلى بر الأمان (بلعيد)

الأكثــر قـراءة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات