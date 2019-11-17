ميهوبي: الانتخابات ستجنب الجزائر فراغا دستوريا "قاتلا" 

أدرار - أكد المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، عز الدين ميهوبي، اليوم الأحد بأدرار، على أهمية المشاركة القوية في الاستحقاقات المقبلة معتبرا أنها الطريق الوحيد الذي سيمكن الجزائر من تجنب حالة "الانسداد الدستوري القاتل".

واعتبر السيد ميهوبي في أول تجمع شعبي في إطار حملته الانتخابية، أنه بالرغم من أن" جزء من الجزائريين لا يرى في الانتخابات حلا، إلا أن الجزء الاكبر منه يدرك أنه لا حل للجزائر إلا بالذهاب إلى انتخابات".

وشدد في هذا الاطار على ضرورة "تكريس الارادة الشعبية في اختيار رئيس شرعي بطريقة نزيهة ونظيفة وديمقراطية تمكن الجزائر من استعادة حضورها كدولة مؤسسات مكتملة، دولة لها رئيسها يأخذ على عاتقه مناقشة كل القضايا".

وأضاف بأنه لا يمكن تصور أن "يبقى بلد عظيم كالجزائر، بتاريخه وامجاده وتضحيات شعبه، دون ان تكتمل شرعيته، معتبرا إلى أن الانتخابات تمثل "بداية الحل وليس جزء من المشكلة كما تروج لذلك بعض الدوائر".

وقام السيد ميهوبي في هذا التجمع الشعبي باستعراض أهم محاور برنامجه الانتخابي الذي يتضمن أكثر من 200 إجراء عملي يسعى من خلاله إلى "إعادة بناء جسور الثقة من خلال الصدق في تقديم الافضل لهذا الشعب".

وفي ذات السياق، اعتبر بأن فقدان الثقة جعل المواطن يستقيل من العمل السياسي "لكنه عندما شعر بأن الدولة مهددة خرج للمطالبة بضرورة التوقف عن الممارسات التي أضرت بمصداقية الدولة".

وفي المجال السياسي، تعهد المرشح بإصلاحات "هيكلية" على المستوى المؤسساتي لاسيما من خلال دستور "معمر" يضمن المزيد من الاستقرار للدولة ويجنبها الاهتزازات ويقي من "الارتجالية "التي ميزت نمط الحكم في الفترات السابقة.

كما التزم بالعمل على تعزيز استقلالية العدالة ودعمها لاسيما وأنها تقوم حاليا ب"مكافحة الفساد ومحاسبة الذين عبثوا بمقدرات البلاد".

وفي المجال الاقتصادي، نبه السيد ميهوبي إلى خطورة الاوضاع التي تمر بها البلاد لافتا إلى ضرورة القيام بعمل "استعجالي" لحماية الاقتصاد الوطني الذي ذهب "ضحية عمل ارتجالي تميز بالكثير من الترقيع و وضع العراقيل في وجه المستثمرين".

وصرح قائلا: "كان هناك استخدام لقوانين كنا ننظر إليها كخادمة للسيادة الوطنية لكن تطبيقها كان خاضعا للأهواء" مما أفرز -حسبه- "احباطات أصابت المنظومة الاقتصادية".

وحول المورد النفطي، اعتبر بأن قانون المحروقات الجديد سيشكل أداة للحفاظ على مصلحة البلاد وتسهيل الاستثمار في هذا المجال إلا أنه يجب التفكير في بدائل للنفط.

وبهذا الخصوص، التزم السيد ميهوبي بتنقية بيئة الاعمال واسقاط جميع العراقيل والعقبات التي تعترض الاستثمارات، ويشمل ذلك مرافقة مشاريع الشباب وعدم الاكتفاء بالإقراض مع إلغاء المتابعات القضائية ضد اصحاب المشاريع المتعثرة.

كما أشار إلى برنامجه الذي أطلق عليه "حلم الصحراء" والذي يرمي إلى تهيئة الشروط المثلى لتكثيف الاستثمارات في الجنوب الكبير وربط هذه المنطقة اقتصاديا بعمقها الافريقي.

ويتضمن هذا البرنامج إنشاء مناطق تجارة حرة مع دول الجوار وتسهيل عمليات المقايضة وإنشاء وكالة وطنية لتنمية الصحراء تشرف عليها كفاءات من أبناء المنطقة وإعادة بعث مشاريع الطاقة المتجددة المتعثرة ودعم المرأة الماكثة في البيت لكي تصبح فردا منتجا.

وكان السيد ميهوبي قام صباح اليوم الأحد، في إطار حملته الانتخابية، بزيارة إلى زاوية سيدي محمد بلكبير وزاوية مولاي الحبيب، كما قام بأنشطة جوارية بالولاية التقى خلالها عددا من المواطنين في شوارع أدرار.