Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمة يستأنف أشغاله في جلسات علنية ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر بمناقشة مشروع قانون المالية ل 2020 

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 18:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

 الجزائر - يستأنف مجلس الامة اشغاله في جلسات علنية ابتداء من يوم الاحد 24 نوفمبر بتقديم مشروع القانون المتضمن قانون المالية ل 2020 على ان تتواصل الاشغال يوم الاثنين 25 من نفس الشهر لمناقشة نفس المشروع المذكور وكذا لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، كما اكده اليوم الاحد بيان من مجلس الامة .

وقد تقرر ذلك كما أوضح ذات البيان خلال اجتماع  مكتب المجلس موسعاً للمراقب البرلماني ورؤساء المجموعات البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل للبتّ في مشروع برمجة الأشغال التشريعية لمجلس الأمة للفترة ما بين 24 و 28 نوفمبر 2019 ولعرض ومناقشة مشروع ميزانية مجلس الأمة ل 2020 .

  وقد تقرر خلال هذا اللقاء استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة، ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2020، على أن تتواصل يوم الاثنين  25 من نفس الشهر (صباحاً)، مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2020، يليه في الفترة المسائية تقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.

بينما خصصت جلسة يوم الثلاثاء 26 من الشهر الحالي لتقديم ومناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات، في حين سيتم يوم  الأربعاء 27 نوفمبر، تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يليها في الفترة المسائية تقديم ومناقشة مشروع قانون يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم 1427 الموافق 28 فبراير 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، على أن تُعرض مشاريع القوانين الخمس السابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري (صباحاً).

وبهذا الخصوص، وجّه رئيس مجلس الأمة بالنيابة كلمة لأعضاء المكتب ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، ومن خلالهم أعضاء المجلس "لاستغلال مناسبة مناقشة هذه النصوص القانونية للارتقاء بمستوى المسؤولية السياسية بما يتماشى والتحديات التي يفرضها الراهن الوطني والدولي...".

كما تم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2020 وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه محمد دريسي دادة، الأمين العام لمجلس الأمة، حول مشروع الميزانية، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول هذا المشروع.

وقد أخذ أعضاء المكتب علماً بعملية المصادقة التي ستتم، في جلسة علنية يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، على تعيين السيدة لويزة شاشوة، نائباً لرئيس مجلس الأمة يضيف ذات البيان .

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة يستأنف أشغاله في جلسات علنية ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر بمناقشة مشروع قانون المالية ل 2020 
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 18:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.17

دعوة لتعليق عضوية المغرب من الإتحاد الأفريقي لعدم إحترامه مبادئ وقيم المنظمة

19.11.17

جيدو: الجزائر تتوج باللقب بحصولها على 5 ذهبيات، فضيتين و6 برونزيات

19.11.17

حصص سكينة إضافية لفائدة ولاية تبسة

19.11.17

مجلس الأمة يستأنف أشغاله في جلسات علنية ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر بمناقشة مشروع قانون…

19.11.17

قوجيل يدعو كل الجزائريين للمشاركة بقوة وكثافة في الإنتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل 

19.11.17

الشعب الصحراوي صاحب السيادة الكاملة على أراضيه (الشركة الاسترالية للتعدين)

الأكثــر قـراءة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات