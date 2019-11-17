وزير المجاهدين يدعو إلى إنجاح الموعد الانتخابي المقبل والمحافظة على أمانة الشهداء

وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها في افتتاح ملتقى وطني تحت شعار "نوفمبر الحرية والوفاء لأمانة الشهداء" بمقر الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني، "نحن مقبلون على مرحلة هامة وحاسمة في تاريخ الجزائر ويجب أن نكون حذرين لتفويت الفرصة على الأعداء والمحافظة على البلاد".
وأضاف : "يجب العمل على إنجاح الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمحافظة على الجزائر التي هي وصية الشهداء" وحيا بالمناسبة الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن وأستقرار البلاد.
ومن جهة أخرى تحدث الوزير عن أهمية كتابة تاريخ الثورة التحريرية وتعليمه مشيرا الى ان "التاريخ هو الاسمنت المسلح لبناء الجزائر".
وذكر بالمناسبة أنه تم وقف العمل مع فرنسا بشأن ملف الذاكرة "لعدم توفر نية خالصة في تسوية هذا الملف" مضيفا " إذا أرادت فرنسا أن تكون العلاقات طبيعية بينها وبين الجزائر يجب أن تسوي ملف الذاكرة واسترجاع كل الأرشيف وتسوية قضية المفقودين والتفجيرات النووية واسترجاع جماجم قادة المقاومات التي تعود الى 150 سنة".
وأشار الوزير الى أن ما فعلته فرنسا الاستعمارية في الجزائر من جرائم لم تفعله حتى النازية مضيفا "نطالب من فرنسا أن تعترف وتعتذر وتعوض".
وبخصوص تحسين وضعية المجاهدين وذوي الحقوق اوضح الطيب زيتوني انه سيتم اثراء بعض القوانين من جهة أخرى الى أنه يوجد على المستوى الوطني 25 مركزا للراحة ويهدف برنامج الوزارة الى إنجاز مركز بكل ولاية.
وأشار في هذا الصدد الى انه سيتم قريبا انجاز مراكز بوهران وتلمسان وتيزي وزو فيما اختتمت الاشغال بمركز بعين تموشنت ووصلت بمركز بجاية الى نسبة 95 بالمائة.
وتضمن برنامج الوزير بالولاية زيارة معارض بمتحف المجاهد منها معرض الذاكرة الذي طاف بمختلف أجنحته كما استمع الى عرض حول أشغال إنجاز معرض الذاكرة لولاية وهران الذي قاربت اشغاله 70 بالمائة .
وقد اشرف الوزير في مستهل الزيارة على تدشين مقبرة الشهداء سيدي بوعامر (بلدية بوسفر) التي حظيت بإشغال إعادة التأهيل وتحويلها من مربع للشهداء الى مقبرة. وذكر الوزير خلال لقاء صحفي أن افلام محمد بوقرة وسي الحواس وزيروت يوسف سيشرع في تصويرها بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بها.