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تجمع أمل الجزائر يدعو المواطنين إلى "المشاركة بقوة" في الانتخابات الرئاسية المقبلة

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - دعا حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" المواطنين الجزائريين إلى "المشاركة بقوة" في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها "الحل الأمثل والأسلم" لتجاوز "المرحلة الحرجة" التي تمر بها البلاد.

واعتبر الحزب، في بيان صدر اليوم الأحد عقب انعقاد الدورة العادية لمجلسه الوطني، أن هذه الانتخابات الرئاسية "تجري في أوضاع جديدة يميزها وجود سلطة مستقلة لتنظيمها ويميزها قانون انتخابات جديدة كثمرة من ثمار الحراك الشعبي الذي طالب منذ يومه الأول بالذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".

وثمن حزب "تاج" الذهاب إلى هذه الانتخابات التي "تم توفير لها الكثير من الشروط المتصلة بضمان النزاهة والشفافية" واعتبرها "خطوة اولى أساسية في تحقيق الانفراج السياسي"، محذرا في هذا الإطار من كل الدعوات الرامية إلى عرقلة الانتخابات بـ "التشويش عليها".

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تجمع أمل الجزائر يدعو المواطنين إلى "المشاركة بقوة" في الانتخابات الرئاسية المقبلة
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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