Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب العربي تيميزار مديرا عاما جديدا لجريدة المجاهد

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 15:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
تنصيب العربي تيميزار مديرا عاما جديدا لجريدة المجاهد

الجزائر - أشرف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، يوم الاحد بالجزائر العاصمة، على تنصيب العربي تيميزار مديرا عاما جديدا لجريدة المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية، خلفا للسيد عاشور شرفي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، ثمن الوزير المجهودات التي بذلها السيد شرفي طيلة توليه إدارة الجريدة وتسيير شؤونها بكل مسؤولية، و"التزامه الصادق وقدراته العالية".

و من جهة أخرى، أرجع الوزير اختيار السيد تيميزار لتولي هذه المسؤولية إلى "كفاءته ومساره المهني الذي أهله لهذا المنصب الذي سيتولاه في هذه الظروف الخاصة التي تعرفها البلاد"،  واصفا هذه المسؤولية ب "الثقيلة والهامة".

وبنفس المناسبة أكد السيد رابحي على ثقته في قدرات وكفاءات الصحافيين الجزائريين في مرافقة المجتمع في هذا الظرف الخاص الذي تعرفه البلاد من خلال "تعاطيهم ايجابيا" مع استحقاق 12 ديسمبر المقبل، والمساهمة في خدمة المصلحة العليا للوطن.

ومن جهته، أعرب السيد تيميزار عن امتنانه للثقة التي وضعت في شخصه، مؤكدا استعداده للعمل مع الجميع من أجل المصلحة العليا للوطن والارتقاء بالجريدة.

آخر تعديل على الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:42
كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب العربي تيميزار مديرا عاما جديدا لجريدة المجاهد
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 15:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.17

وكالة الانباء الجزائرية تطلق قناة اخبارية على "الواب"

19.11.17

وزير المجاهدين يدعو إلى إنجاح الموعد الانتخابي المقبل والمحافظة على أمانة الشهداء

19.11.17

تجمع أمل الجزائر يدعو المواطنين إلى "المشاركة بقوة" في الانتخابات الرئاسية المقبلة

19.11.17

إطلاق خط جديد للنقل بالسكك الحديدية بين عنابة و برج بوعريريج "مديرية جهوية"

19.11.17

تنصيب العربي تيميزار مديرا عاما جديدا لجريدة المجاهد

19.11.17

اليوم الإفريقي للإحصاء: الديوان الوطني للإحصائيات ينظم غدا الاثنين أبوابا مفتوحة

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع