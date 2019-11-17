بن قرينة يقوم بنشاط جواري بالعاصمة

الجزائر - دشن يوم الأحد المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، عبد القادر بن قرينة، حملته الانتخابية بنشاط جواري بالجزائر العاصمة.

واستهل السيد بن قرينة ، نشاطه من ساحة البريد المركزي،اين ألتقى بعدد من المواطنين، مرجعا اختياره لهذه الساحة إلى رمزية هذه الأخيرة التي وصفها ب "ساحة الحرية و الكرامة و رمز إسقاط إمبراطوريات الفساد السياسي و المالي"، متعهدا في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بتحويل ساحة البريد المركزي إلى متحف للحرية و ب"بناء جزائر جديدة مستندة في ذلك على ماضيها"،

بعد ذلك، جاب المترشح بن قرينة شارع مصطفى بن بولعيد رفقة عدد من مؤيديه متجها إلى المدخل الرئيسي لميناء الجزائر و تحديدا بمقربة من النصب التذكاري المخلد للاعتداء الذي نفذته المنظمة المسلحة السرية الفرنسية في ال2 مايو 1962 على عمال الميناء و الذي خلف ما لا يقل عن 200 شهيد، حيث ألقى كلمة مقتضبة حول الجانب الاقتصادي من برنامجه الانتخابي ،سيما ما تعلق بتطوير قطاع السياحة وتشجيع تصدير المنتوجات الوطنية خاصة منها الفلاحية و الصناعية لتقليص فاتورة الاستيراد.

من جهتهم ، ردد بعض المواطنين المؤيدين للسيد بن قرينة شعارات ترافع من أجل تنظيم الرئاسيات المقبلة إلى جانب شعار "جيش خاوة خاوة".