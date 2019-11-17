تدمير مخبأ للإرهابيين بالجلفة

الجزائر - دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت مخبأ للإرهابيين ببلدية عمورة ولاية الجلفة يحتوي على 5 قنابل تقليدية الصنع و6 كيلوغرامات من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة، حسب ما افاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة واد الصيادة، بلدية عمورة، ولاية الجلفة/ن.ع.1، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 نوفمبر 2019، مخبأ (01) للإرهابيين يحتوي على خمس (5) قنابل تقليدية الصنع وستة (06) كيلوغرامات من المواد المتفجرة ومنظار (01) ميدان، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية وألبسة وأفرشة وأغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، تسعة (09) أشخاص وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(03) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط و (06) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب".

من جهة أخرى وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة "لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط حرس الحدود وحرس السواحل بكل من تلمسان/ن.ع.2 والقالة/ن.ع.5، (80) كيلوغرام و(500) غرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (14347) قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من بشار/ن.ع.3، الطارف وقسنطينة/ن.ع.5 ".