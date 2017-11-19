رئاسيات 2019 : المترشحون أمام "مهام ثقيلة"

وهران– شكل موضوع أهمية العمل الميداني الذي ينتظر المترشحين للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 والتي تنطلق حملتها يوم الأحد أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم بغرب البلاد.

وذكرت جريدة "واست تريبين" (منبر الغرب) في عنوان بارز "المترشحون أمام امتحان الميدان" مشيرة الى أن المترشحين سيكونون أمام "مهام ثقيلة لإقناع الجزائريين للذهاب للتصويت والمساهمة في بلورة مشروع سياسي يرقى الى تطلعات الشعب".

وفي افتتاحية نفس الجريدة قالت أن " الحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم ليست فقط من أجل اختيار رئيس للجمهورية فحسب ولكن وبالأخص لوضع الجزائر في مسار جديد يضمن لها أفاق جديدة ومزدهرة".

ومن جانبها أبرزت جريدة "الجمهورية" العمومية الضرورة الملحة على المترشحين لبذل الجهود في إقناع الناخبين من خلال برامجهم الانتخابية لا سيما وأن هذا الموعد السياسي الهام تكتنفه "أراء ومواقف متباينة".

ومن جهتها ذكرت صحيفة "ليكودوران" (صوت وهران) في مقال تحليلي في ذات الشأن أن المهمة التي تنتظر المترشحين الخمسة "لن تكون بالسهلة" لا سيما وأن "هذه الانتخابات تأتي لتؤسس لفترة جديدة بعد عشريتين من الحكم المستمر".

ويرى نفس العنوان الإعلامي أنه من أجل ربح ثقة الشعب فانه "على المترشحين تقديم ما يكفي من الضمانات الكفيلة بتأسيس التغيير".

وأبرزت صحيفة "كاب واست" في عددها الصادر اليوم لا سيما في افتتاحيته أن "الواجب على كل الجزائريين هو أن يصبح الحلم حقيقة" لا سيما من أجل بناء "جزائر جديدة" و "وضعها في سكة الازدهار".

يذكر أن مختلف الصحف الصادرة بغرب البلاد قد تطرقت في عددها الصادر يوم الأحد الى ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي وقع عليه المترشحون الخمسة والذي تم إعداده من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.