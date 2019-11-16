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ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية: التزامات وسائل الإعلام الوطنية (مؤطر)

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 17:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - يحدد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي تم التوقيع عليه اليوم السبت، التزامات وسائل الإعلام الوطنية.

 وفي هذا الشأن، يلتزم مسؤولو وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية والصحافة المكتوبة والإلكترونية والمتدخلون التابعون لها بما يلي:

1 -إعلام الناخبين بحقوقهم وتواريخ تسجيل الطعون بشأن القوائم الانتخابية.

2 -إعلام الناخبين ببرامج المترشحين للانتخابات بما يسمح لهم بالاختيار بشكل متبصر.

3 -ضمان تغطية شاملة ومتوازنة وموضوعية خلال كل مراحل العملية الانتخابية بشكل حيادي و دون أي تمييز بين المترشحين، وتيسير الولوج إليها.

4 -تخصيص حيز زمني عادل ومنصف للمترشحين للتدخل عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية.

5 - ضمان حق الرد للمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع، في غضون أجل معقول.

6 - الامتناع عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن عبارات أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو يدعو إلى فقد الثقة في مؤسسات الدولة.

7 - التأكد من صحة المعلومات التي تبثها والتي تؤثر على اختيار الناخبين.

8 -الامتناع عن قبول أي هدية أو امتياز من قبل المترشحين أو ممثليهم .

9- الامتناع عن أي معاملة تفضيلية للمترشح أو الحزب الذي عادة ما يستعمل الوسيلة الإعلامية المعنية كدعامة إشهارية لأنشطته.

10 -احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة (03) أيام التي تسبق يوم الاقتراع.

11 -احترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية.

12 - عدم نشر أو بث أي سبر الآراء حول نوايا الناخبين في التصويت ونسب شعبية المترشحين، قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 05 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من تاريخ إجراء الاقتراع.

كلـمات مفتـاحيــة :
ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية: التزامات وسائل الإعلام الوطنية (مؤطر)
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 17:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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