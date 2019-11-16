ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية: التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها (مؤطر)

وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي :
1- احترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة، والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ.
2- توزيع الحيز الزمني لتدخل المترشحين عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية، بشكل عادل ومنصف.
3- تيسير مهمة المؤسسات الإعلامية والصحافيين، قصد تمكينهم من متابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
4- ينبغي الحرص، فضلا عن احترام الأحكام القانونية المتعلقة بانتقاء المستخدمين المؤطرين لمراكز ومكاتب التصويت، على ترجيح التأهيل والنزاهة والحياد والأمانة والأخلاق، من باب الأولوية.
5- تمكين ممثلي المترشحين من التوفر على مختلف المحاضر، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
6- ضمان حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالناخبين والمترشحين.
7- إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت بكل إنصاف ولغرض وحيد ألا وهو تيسير ممارسة حق التصويت.
8- معالجة كل عريضة أو شكوى تصدر عن المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونًا،على عجل.
9- احترام حق التحفظ والسر المهني.
10- فرض احترام سرية التصويت، من خلال توفير الوسائل الملائمة، دون الإخلال بالأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالنظام الانتخابي المعدّل والمتمم.