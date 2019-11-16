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ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية: التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها (مؤطر)

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 17:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - يحدد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي تم التوقيع عليه اليوم السبت، التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها ومستخدمي المصالح الإدارية المحلية المكلفة بالانتخابات التابعة لها.

        وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي :

 

1- احترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة، والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ.

2- توزيع الحيز الزمني لتدخل المترشحين عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية، بشكل عادل ومنصف.

3- تيسير مهمة المؤسسات الإعلامية والصحافيين، قصد تمكينهم من متابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية.

4- ينبغي الحرص، فضلا عن احترام الأحكام القانونية المتعلقة بانتقاء المستخدمين المؤطرين لمراكز ومكاتب التصويت، على ترجيح التأهيل والنزاهة والحياد والأمانة والأخلاق، من باب الأولوية.

5- تمكين ممثلي المترشحين من التوفر على مختلف المحاضر، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

6- ضمان حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالناخبين والمترشحين.

7- إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت بكل إنصاف ولغرض وحيد ألا وهو تيسير ممارسة حق التصويت.

8- معالجة كل عريضة أو شكوى تصدر عن المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونًا،على عجل.

9- احترام حق التحفظ والسر المهني.

10- فرض احترام سرية التصويت، من خلال توفير الوسائل الملائمة، دون الإخلال بالأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالنظام الانتخابي المعدّل والمتمم.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية: التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها (مؤطر)
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 17:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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