رئاسيات 12 ديسمبر: ممثلو وسائل الإعلام يوقعون على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية

الجزائر - وقع اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مدراء وممثلو وسائل الإعلام العمومية و الخاصة على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم والتي ستنطلق حملتها الانتخابية غدا الأحد.

ووقع على هذا الميثاق، الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل من محمد شرفي، رئيس السلطة و عدد من مدراء و ممثلي وسائل الإعلام العمومية و الخاصة من صحف و قنوات تلفزيونية و اذاعية و ومواقع إلكترونية.

وبهذه المناسبة، أبرز محمد شرفي دور الإعلام في الاستحقاق الرئاسي القادم، من خلال تنوير الرأي العام، واصفا الإعلام ب "الشريك الرئيسي" في العملية الانتخابية.

كما أشاد بالدور الذي يلعبه الإعلام في مجال الرقابة الشعبية، معتبرا التوقيع على هذا الميثاق "بصمة تاريخية" من شأنها المساهمة في إنجاح المسار الانتخابي، مذكرا من جهة أخرى بمساهمة الصحافة الوطنية إبان الثورة التحريرية المجيدة على غرار جريدة المجاهد وإذاعة صوت الجزائر.

وفي تصريح للصحافة على هامش التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، لم يستبعد السيد شرفي تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين الخمس للرئاسيات.