حزب النصر الوطني مع الانتخابات الرئاسية ولكن بتوفر عدة شروط (رئيس الحزب)

ميلة - أكد رئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول اليوم السبت من شلغوم العيد "ميلة" بأن حزبه "مع الانتخابات الرئاسية لكن بتوفر شروط."

وأوضح السيد عدول خلال تجمع شعبي نشطه بالمقر السابق لبلدية شلغوم بحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب ومناضلين بذات التشكيلة السياسية بأنه "قبل التوجه إلى انتخابات نزيهة لابد من تهدئة الأوضاع وخلق جو مناسب لإجرائها من خلال الاتفاق على تأسيس مجلس رئاسي متكون من النخب والشخصيات الوطنية المقبولة شعبيا لتسيير فترة معينة يتم خلالها تنظيم ندوة إجماع".

وأضاف ذات المتدخل أنه "ينصح بأن تشارك في هذه الندوة جميع أطياف المجتمع دون إقصاء" ليتم بعد ذلك "استحداث مجموعة الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات وتحديد الرئيس القادم للبلاد" التي أكد بأنها ستكون "عظمى" برجالها الوطنيين والمخلصين.

وأردف ذات المسؤول الحزبي بأن "الوضع الحالي ينذر بأزمة أكثر تعقيدا حتى بعد اختيار رئيس للبلاد في هذه الانتخابات" محذرا من "تداعيات الأوضاع التي تمر بها البلاد خصوصا مع التحولات الجيوسياسية الحاصلة على المستوى الأورو أطلسي والعالمي والتي تجري فيها مساومات على الجزائر تستدعي الحذر وتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي."

كما تطرق رئيس حزب النصر الوطني إلى أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية ودرء الفتن ضمانا لمصلحة الدولة ومؤسساتها وكذا الشعب الجزائري.