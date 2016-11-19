رئاسيات 12 ديسمبر: الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يدعو الى تجنيد واسع للفلاحين 

الجزائر - دعا الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الفلاحين عبر كامل التراب الوطني الى تجنيد واسع من اجل "انجاح" الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر.

وحث السيد عليوي الفلاحين خلال تدخله في اجتماع عقد بمقر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حضره امناء الاتحادات الولائية و رؤساء الاتحادات على "تجنيد واسع من اجل انجاح الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر" و التعبير بشكل "حر و شفاف" من اجل انتخاب رئيس الجمهورية المستقبلي.

كما أشار الى ان هذا الاقتراع يشكل "مرحلة هامة في تشييد جمهورية جديدة التي يتطلع اليها الشعب الجزائري و من بينه فئة الفلاحين" و اضاف ان هذا الموعد الانتخابي سيسمح كذلك "بمواجهة جميع المحاولات الرامية الى المساس باستقرار البلاد".

وتابع قوله ان المنظمة التي يتراسها تتابع "بحكمة و تبصر" المسائل الوطنية مذكرا ايضا بان الفلاحين يمثلون "فئة لا يمكن فصلها" عن المجتمع الجزائري مؤكدا في هذا السياق على "ماضيهم التاريخي و دورهم في الكفاح المسلح خلال الثورة التحريرية".

ونوه في هذا الصدد بالدور الفعال للجيش الوطني الشعبي و على راسه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، و جميع المصالح الامنية في الحفاظ على الامن و الاستقرار الوطنيين كما حيا الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين للجزائريين من جانب اخر جميع الفلاحين الذين اعربوا عن دعمهم للمسار الانتخابي الجاري.

كما اشار قائلا "بمناسبة الذكرى ال45 لإنشاء منظمتنا اهنئ جميع الفلاحين الجزائريين على الصبر الذي تحلوا به و على الجهود التي يبذلونها من اجل الحفاظ على بلدنا رغم جميع الضغوط التي يتعرضون اليها من بعض الجهات و ان هذه الاخيرة مآلها الفشل".

وأضاف يقول من جانب اخر ان "الفلاحين الجزائريين سيشاركون في الاقتراع الرئاسي ل12 ديسمبر بقوة و قناعة" موضحا ان المنظمة تضم اكثر من 4 مليون منخرط مما يجعل منها إحدى الجمعيات الاكثر اهمية في البلد.

وقد أثار ممثلو الاتحادات الولائية خلال هذا الاجتماع، اهم انشغالات القطاع سيما المتعلقة بتسيير العقار الفلاحي و تمثيل المهنة لدى الغرف الجهوية و الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي و كذا مراجعة الإطار القانوني المسير لهذا المجال.