توقيف 42 شخصا من جنسيات مختلفة بتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام 

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس الجمعة في عمليات متفرقة (42) شخصا من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، حسب بيان اصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وجاء في البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة، يوم 15 نوفمبر 2019، بتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 وجانت/ن.ع.4، (42) شخصا من جنسيات مختلفة وحجزت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف و (24) طلقة نارية و شاحنة (01)، و (03) مركبات رباعية الدفع و (03) دراجات نارية و (05) أجهزة كشف عن المعادن و (21) مولدا كهربائيا و (14) مطرقة ضغط اضافة الى (3344) غرام من الديناميت و (29) أنبوب إشعال و (15) متر من الفتيل الصاعق و (16) كيس من خليط الحجارة و(200) كيلوغرام من الحجارة المعدة للطحن و(06) هواتف نقالة.

وحجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني من جهة اخرى ، (9000) وحدة من مختلف المشروبات و(637) قرص مهلوس بالبليدة والمسيلة بالناحية العسكرية الاولى والوادي (الناحية العسكرية الرابعة) وبرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة ، كما تم حجز (501.8) غراما من الكيف المعالج بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة وباتنة (الناحية العسكرية الخامسة).

وفي سياق متصل، حجزت عناصر الدرك الوطني بالبليدة والجلفة بالناحية العسكرية الاولى وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة --يضيف ذات المصدر-- ، بندقيتين (02) تقليديتي الصنع وبندقية (01) صيد وأسلحة بيضاء، كما أوقفت بعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) (05) أشخاص وحجزت (06) مركبات رباعية الدفع و(1870) كيلوغرام من المواد الغذائية و(16704) وحدة من مواد التنظيف الموجهة للتهريب.