رئاسيات 12 ديسمبر: المشاركة "الحل الأفضل" لحقيق مطالب الحراك

الجزائر - اعتبر الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عيشة اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل "الحل الافضل" من اجل الإسراع في تحقيق مطالب الحراك الشعبي.

وأوضح الامين العام للحركة في كلمة له خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني لهذه الهيئة السياسية أن "قرار المشاركة في الرئاسيات المقبلة تحكمه الاولويات ،حيث تعتبر الحل المتاح والاقل ضررا على البلاد والاقل تكلفة والاسرع لتحقيق مطالب الحراك الشعبي في تغيير النظام وذهاب بقايا رموزه ".

وذكر بأن مجلس الشورى والمكتب الوطني قد قررا في اكتوبر الماضي المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة مشيرا الى انه سيتم خلال هذا اللقاء " اتخاذ القرار النهائي من اجل الاعلان الرسمي عن المرشح الذي ستدعمه الحركة وفقا لمعايير تضعها "والتي تتركز اساسا على ضرورة " المحافظة على المصلحة العليا للوطن وحماية الوحدة الوطنية ودعم التلاحم المجتمعي والحفاظ على ثوابت الامة والمجتمع".

كما يأتي بعد هذه المعايير على حد تعبير السيد بن عيشة "التقدير الحزبي في الخيارات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية ومنهجية الحل المعتمدة بعد الرئاسيات كونها تمثل الخطوة الاولى في اطار حل الازمة السياسية وتحقيق الاستقرار السياسي بالاستجابة لمطالب الشعب".

وترى الحركة على لسان أمينها العام بأن الدخول ب "مرشح توافقي يشكل خطوة هامة في حل الازمة ووسيلة في جمع أكبر عدد من الاحزاب وممثلي المجتمع المدني ومكونات الحراك "خاصة وان التحول الديمقراطي-- كما قال --"يقتضي السلمية والتدرج وتوفر البديل القادر على تحقيق تطلعات الشعب"-

وتعتبر الحركة --يضيف ذات المتحدث "السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات مكسبا صلبا حققه الحراك الشعبي يقتضي التطوير والتحسين لتحقيق الشفافية والنزاهة في هذه المحطة السياسية الهامة للخروج من دائرة زرع اليأس.

ويواصل مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة اجتماعه في جلسة مغلقة من اجل الاعلان الرسمي عن المرشح الذي ستدعمه خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة.