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رئاسيات 12 ديسمبر: الجزائر مقبلة على مرحلة ستعرف "تغييرا كبيرا وجذريا"

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 15:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: الجزائر مقبلة على مرحلة ستعرف &quot;تغييرا كبيرا وجذريا&quot;

الجزائر - أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات"عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة) أن "الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستعرف تغييرا كبيرا و جذريا".

و أوضح الوزير لدى اشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية حول دعم المؤسسات الناشئة في المرفق العام ، أن "الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستعرف تغييرا كبيرا و جذريا و من واجبنا بمناسبة هذا اللقاء مرافقة هذا التحول المنشود الذي عبر عنه شعبنا بكل طلاقة و الذي سوف لن يفوته أن يعبر عنه بالكلمة الفاصلة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، فلا مجال للفصل وعلينا أن نطلق بريق أمل لمجتمعنا خدمة لغد أفضل".

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وللإشارة فان مراسم افتتاح هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية جرت بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدة هيئات و قطاعات، ويشارك في هذا اللقاء أزيد من 1.000 مشارك الى جانب خبراء و مختصين جزائريين و أجانب.

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رئاسيات 12 ديسمبر: الجزائر مقبلة على مرحلة ستعرف "تغييرا كبيرا وجذريا"
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 15:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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