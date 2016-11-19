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مبادرة 5+5 دفاع : اجتماع الـ 11 لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بروما

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
مبادرة 5+5 دفاع : اجتماع الـ 11 لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بروما

الجزائر - شارك الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس، بصفته ممثلا للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بالعاصمة الايطالية، روما، في أشغال الاجتماع الـ 11 لرؤساء أركان جيوش دول مبادرة 5+5 دفاع.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة أنه "في إطار نشاطات المبادرة 5+5 دفاع لسنة 2019، وممثلا للسيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شارك اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، يومي 12 و13 نوفمبر 2019 بروما (إيطاليا)، في أشغال الاجتماع الـ 11 لرؤساء أركان جيوش دول مبادرة 5+5 دفاع".

وأضاف ذات المصدر أن أشغال هذا الاجتماع توجت بالتوقيع على بيان مشترك "يحدد مجالات التعاون العسكرية المتعددة الأطراف من أجل تنسيق الأعمال وتحقيق الأمن والاستقرار في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط".

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مبادرة 5+5 دفاع : اجتماع الـ 11 لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بروما
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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