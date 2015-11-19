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المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنجاح رئاسيات 12 ديسمبر

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الأسرة الجامعية بكل أطيافها الى المساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل من خلال تجنيد الشعب "عبر كافة الوسائل المتاحة".

وأوضح المجلس في بيان له اليوم الجمعة عقب انعقاد مؤتمره السادس، أن "الأسرة الجامعية بكل أطيافها مدعوة لكي تبقى مجندة بمناسبة استحقاق يوم 12 ديسمبر" وأن تعمل على "تجنيد الشعب عبر كافة الوسائل المتاحة تحسبا لهذا الموعد الانتخابي".

وذكر المجلس أن انعقاد مؤتمره السادس "يأتي في ظروف التحضيرات الحثيثة للانتخابات الرئاسية التي ستتوج حراكا سلميا كان وما يزال نموذجا فريدا في مساره وسلميته"، مسجلا ب"اعتزاز" التواصل التاريخي والحضاري للشعب الجزائري.

وأبرز المجلس أن "مسؤولية اساتذة التعليم العالي، بحكم المكانة العلمية والاجتماعية التي يحضون بها، تلزمهم بأن يكونوا أول الداعين للشعب بضرورة اعتماد مبدأ الانتخاب حلا سلميا وديمقراطيا لبناء جزائر الغد التي حلم بها الشهداء".

كما حيا المجلس الوطني الاساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالمناسبة الجيش الوطني الشعبي الذي "قدم أروع الأمثلة  للعالم في التعامل مع المسيرات السلمية وفي حماية الديمقراطية".

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المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنجاح رئاسيات 12 ديسمبر
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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