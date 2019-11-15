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زرواطي تدعو من ديربان الدول الإفريقية للاستثمار في الإقتصاد البيئي 

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 17:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 112 مرات
زرواطي تدعو من ديربان الدول الإفريقية للاستثمار في الإقتصاد البيئي 

الجزائر - دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ، فاطمة الزهراء زرواطي خلال  المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة بمدينة "ديربان" ( جنوب افريقيا) الدول الإفريقية للاستثمار في الاقتصاد البيئي، مشيرة الى  "العناية الكبيرة" التي توليها الجزائر لتشجيع الشباب للاستثمار في هذا المجال، حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة.

و أكدت  الوزيرة  في مداخلتها خلال أشغال الدورة حول اقتصاد التنوع البيولوجي وحساب رأس المال الطبيعي في إفريقيا، على أهمية الاستثمار في مجال البيئة، داعية الدول الإفريقية الى "ضرورة التوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد البيئي واقتصاد التنوع البيولوجي كمنحى هام لا يقل أهمية عن الاقتصاد التدويري الذي دخل مرحلة التجسيد بعد الجلسات الجهوية واللقاء الحوصلة الذي حدد المحاور الأساسية وورقة الطريق العملية" .

في سياق ذي صلة، ذكرت السيدة زرواطي " بإنجازات الجزائر في هذا المجال (اقتصاد التنوع البيولوجي )"، منوهة بمصادقة الحكومة على المخطط الوطني للمناخ وإقرار الجزائر لمسألة التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات الكبرى وكذا "التجربة الرائدة" في تكوين وتدريب ومرافقة النساء الريفيات في اطلاق مشاريعهن ومؤسساتهن في مجال التنوع البيولوجي.

هذا الى جانب، انجاز دليل عملي للتقييم الاقتصادي لخدمات النظام الايكولوجي موجه الى صانعي القرار ومسيري المجالات المحمية.

من جهة أخرى، تحدثت الوزيرة عن "العناية الكبيرة" التي توليها الجزائر لتوجيه الشباب الى المهن الخضراء،  حيث أشارت الى "مبادرة كبرى يتم التحضير لها نهاية الشهر تجمع الشباب أصحاب الأفكار من كل ولايات الوطن مع الممولين من أجل تبني  ومرافقة أفكار هؤلاء الشباب للاستثمار في مجال البيئة".

إقرأ أيضا:      زرواطي تشارك يومي الخميس و الجمعة بجنوب إفريقيا في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة

تجدر الاشارة الى أن الدورة العادية السابعة عشر للمؤتمر الوزاري الإفريقي تنظم  هذه السنة تحت شعار " تعزيز العمل من أجل استدامة البيئة والازدهار في إفريقيا" بمشاركة وزراء البيئة الأفارقة وخبراء ومنظمات دولية والمجتمع المدني.

و تحصلت الجزائر على عضوية مكتب المؤتمر الوزاري الافريقي حول البيئة (AMCEN) لعهدة تدوم سنتين وذلك بعد غياب تسع سنوات، حسب بيان وزارة البيئة و الطاقات المتجددة.

آخر تعديل على الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 17:27
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زرواطي تدعو من ديربان الدول الإفريقية للاستثمار في الإقتصاد البيئي 
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 17:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 112 مرة   شارك

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