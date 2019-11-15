توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالحروش، ولاية سكيكدة، حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 نوفمبر 2019، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بالحروش، ولاية سكيكدة/ن.ع.5".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار "خمسة أشخاص وحجزت سيارتين رباعية الدفع ومولد كهربائي ومطرقة ضغط وأربعة هواتف نقالة بالإضافة إلى 850 لتر من الوقود".

وفي نفس السياق، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "ثلاث مركبات وأحبطت محاولات تهريب 5946 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، اضافة إلى حجز 1500 خرطوشة بأم البواقي".

كما تم بالمسيلة --يضيف البيان-- "حجز ثلاث بنادق تقليدية و 2،5 كيلوغرام من البارود و40 كبسولة".