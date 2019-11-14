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الحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية لتنظيم مهنة الصحافة

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 18:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات

الجزائر - كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان الحكومة بصدد إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تمكن الصحافة من العمل في "اطار منظم".

وأوضح السيد رابحي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات، أن الحكومة "بادرت بإعداد مجموعة من النصوص القانونية ترتبط بمهنة الصحافة والمؤسسات الاعلامية، سواء كانت مكتوبة، مسموعة أو مرئية"، مشيرا الى هذه النصوص توجد قيد الدراسة قبل المصادقة عليها.

وأضاف ان هذه النصوص ستمكن الأسرة الإعلامية من "العمل والتفاعل في اطار قانوني منظم, وهذا في ظل احترام اخلاقيات المهنة وتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع".

وفي سياق ذي صلة،  قال وزير الاتصال أن الصحافة في الجزائر "حرة", غير أنه "يتعين عليها التقيد بالاحترافية والمسؤولية", مبرزا دورها في "توجيه وتوعية المجتمع بما فيه الخير للبلاد".       

من جهة اخرى،  دعا السيد رابحي المواطنين الى "الرد على كل ما يبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والذي من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد".

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الحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية لتنظيم مهنة الصحافة
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 18:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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