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تبسيط إجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الصادرة باللغة الأجنبية

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 18:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
تبسيط إجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الصادرة باللغة الأجنبية

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس، أنه تم "تبسيط" إجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الصادرة باللغة الأجنبية المطلوبة من طرف السلطات الأجنبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه في إطار مواصلة الجهود المبذولة بهدف تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين، "تم تبسيط إجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الصادرة باللغة الأجنبية المطلوبة من طرف السلطات الأجنبية، عبر القيام بإجراء هذا التصديق مباشرة لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، بعد أن يتم استخراجها من البلدية المعنية وهذا دون أن يسبقها التصديق من طرف الولايات أو الدوائر المعنية".

وفي هذا الصدد، كشفت الوزارة أنه "يعفى المعنيون، من الآن فصاعدا، من التقدم إلى الولايات أو الدوائر من أجل التصديق على وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم، الموجهة للاستعمال في الخارج ويتعين عليهم التوجه مباشرة إلى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية من أجل استكمال إجراء التصديق".

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تبسيط إجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الصادرة باللغة الأجنبية
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 18:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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