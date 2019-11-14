رئاسيات: سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية 

الجزائر - أجريت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عملية سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل في وسائل الاعلام العمومية السمعية البصرية لحساب الحملة الانتخابية التي ستنطلق رسميا يوم الأحد المقبل و تمتد إلى غاية 8 ديسمبر.

وقد سمحت عملية سحب القرعة، التي جرت تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و بحضور ممثلي المترشحين الخمسة، بتحديد العدد والمدة و تاريخ و أوقات و نظام تدخل المترشحين في الحصص التي ستبثها مؤسستا التلفزيون والإذاعة طوال الحملة الانتخابية.

في هذا السياق، اكد عمر زيدان المكلف بالجانب الاعلامي بالمؤسسة العمومية للتلفزيون خلال الحملة الانتخابية أن التوقيت الزمني لكل مترشح يتحدد "بالتساوي" و يحول حجم التوقيت إلى وحدات زمنية تتكون كل وحدة من 6 دقائق، مضيفا أن توزيع توقيت البث قد حدد بأربع فترات زمنية مدة كل واحدة 30 دقيقة تسبق المواعيد الاخبارية.

أما بخصوص الاذاعة الوطنية، فأوضح محمد بدر الدين المكلف بتنسيق الحملة الانتخابية بهذه المؤسسة، ان فترات التعبير الحر تكون على مستوى القناتين الاذاعيتين الأولى و الثانية الناطقتين بالعربية و الامازيغية.

وأفاد السيد بدر الدين أن الحجم الساعي للتعبير الحر يقدر بساعتين يوميا في كل قناة، مقسمة الى 4 فترات زمنية لكل فترة 5 وحدات مدتها 6 دقائق لكل مترشح.

كما اكد ان على كل مترشح استهلاك حصته من البث الاجمالي المخصص له ضمن المجال المحدد للبث اليومي الخاص بالحملة الانتخابية قبل المواعيد الاخبارية الاساسية.