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مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير مخبأ للذخيرة بالجلفة

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 17:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير مخبأ للذخيرة بالجلفة

الجزائر - كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، خلال عملية بحث وتمشيط ببلدية عمورة (الجلفة)، مخبأ للذخيرة  يحتوي على 180 طلقة من مختلف العيارات وقذيفة وأغراض مختلفة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

 وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 نوفمبر 2019، خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة عبد المجيد ببلدية عمورة، ولاية الجلفة (الناحية العسكرية الاولى)، مخبأ (01) للذخيرة يحتوي على 180 طلقة من مختلف العيارات وقذيفة (01) من نوع RPG-7 وثلاث (03) كبسولات، بالإضافة إلى كيلوغرامين (02) من المواد المتفجرة وأغراض مختلفة، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة ( الناحية العسكرية الاولى)".

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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، ثمانية (08) أشخاص وحجزت أربع (04) شاحنات ومركبتين (02) رباعيتي الدفع وثلاثة (03) أجهزة للكشف عن المعادن و16 مولد  كهربائي و7مطارق ضغط، بالإضافة إلى 13 طن من المواد الغذائية و4800 لتر من الوقود الموجهة للتهريب".

من جهة أخرى، "أوقف حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني بكل من الوادي (الناحية العسكرية الرابعة)،  والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) ،تاجري (02) مخدرات وحجزوا 13160 قرص مهلوس 870 وحدة من الأدوية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بالأغواط (الناحية العسكرية الرابعة)، شخصين بحوزتهما بندقيتي (02) صيد ومنظار (01) ميدان و100 خرطوشة ذخيرة ومعدات مختلفة لصناعة وتعبئة الخراطيش".

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مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير مخبأ للذخيرة بالجلفة
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 17:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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