تأسيس جائزة وطنية لأحسن بحث وعمل ميداني وصحفي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

الجزائر - أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن تأسيس جائزة وطنية خاصة بأحسن بحث علمي وعمل ميداني و إعلامي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وخلال يوم دراسي نظمته هيئته حول المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد، قال السيد كور "أعلن رسميا أنه ابتداء من بداية السنة القادمة سنأسس لجائزة وطنية خاصة بأحسن بحث علمي و عمل ميداني وإعلامي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته".

وأوضح أن الهدف من تأسيس هذه الجائزة هو "تشجيع دور البحث العلمي في ترقية الحكم الراشد والوقاية من الفساد ومكافحته وتنفيذا لنص القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي أعطى للهيئة مهمة الحث والتشجيع على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في هذا الاتجاه".

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وفي هذا السياق، دعا رئيس الهيئة مدراء المخابر ورؤساء فرق البحث وكل المهتمين بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته إلى تنظيم ملتقيات وأيام دراسية على المستوى المحلي تناقش فيها المحاور الكبرى للسياسة الوطنية ذات الصلة.

وأكد بالمناسبة ان هيئته "تعول كثيرا على الملاحظات والاقتراحات والتوصيات التي تنبثق عن هذه اللقاءات بهدف دعم السياسة الشاملة للوقاية من الفساد".