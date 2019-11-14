Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تأسيس جائزة وطنية لأحسن بحث وعمل ميداني وصحفي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 17:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
تأسيس جائزة وطنية لأحسن بحث وعمل ميداني وصحفي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

الجزائر - أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن تأسيس جائزة وطنية خاصة بأحسن بحث علمي وعمل ميداني و إعلامي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وخلال يوم دراسي نظمته هيئته حول المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد، قال السيد كور "أعلن رسميا أنه ابتداء من بداية السنة القادمة سنأسس لجائزة وطنية خاصة بأحسن بحث علمي و عمل ميداني وإعلامي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته".

وأوضح أن الهدف من تأسيس هذه الجائزة هو "تشجيع دور البحث العلمي في ترقية الحكم الراشد والوقاية من الفساد ومكافحته وتنفيذا لنص القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي أعطى للهيئة مهمة الحث والتشجيع على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في هذا الاتجاه".

إقرأ أيضا : يوم دراسي لإعداد المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد

وفي هذا السياق، دعا رئيس الهيئة مدراء المخابر ورؤساء فرق البحث وكل المهتمين بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته إلى تنظيم ملتقيات وأيام دراسية على المستوى المحلي تناقش فيها المحاور الكبرى للسياسة الوطنية ذات الصلة.

وأكد بالمناسبة ان هيئته "تعول كثيرا على الملاحظات والاقتراحات والتوصيات التي تنبثق عن هذه اللقاءات بهدف دعم السياسة الشاملة للوقاية من الفساد".

آخر تعديل على الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 18:54
كلـمات مفتـاحيــة :
تأسيس جائزة وطنية لأحسن بحث وعمل ميداني وصحفي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 17:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.14

تعيين بن عبد الرحمان أيمن محافظا لبنك الجزائر

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.14

الصالون الوطني للصورة الفنية الفوتوغرافية بسطيف: عرض 100 صورة تختزل جمال الجزائر

19.11.14

الحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية لتنظيم مهنة الصحافة

19.11.14

مطار الجزائر الدولي: حجز 107 ألف أورو تم إخفاؤها في الأحذية

19.11.14

الصحراء الغربية: إصرار على مواصلة الكفاح في الذكرى 44 لاتفاقية مدريد المشؤومة

الأكثــر قـراءة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.12

شركة الخطوط الجوية الجزائرية تبرمج 477 رحلة خلال موسم عمرة 2019 

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري