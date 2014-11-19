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رئاسيات: شنين يعرب عن "تفاؤله" باختيار الشعب الجزائري التوجه إلى صناديق الاقتراع

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 16:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
رئاسيات: شنين يعرب عن &quot;تفاؤله&quot; باختيار الشعب الجزائري التوجه إلى صناديق الاقتراع

الجزائر - أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن "تفاؤله" باختيار الشعب الجزائري التوجه إلى صناديق الاقتراع خلال رئاسيات 12 ديسمبر القادم، مثمنا دور النواب في التأطير القانوني لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على عدة مشاريع قوانين، قال السيد شنين : "نحن متفائلون بأن الشعب الجزائري سيكون مع خيار التوجه نحو الانتخابات".

كما توقف عند الدور الذي اضطلع به النواب في تأطير الرئاسيات القادمة من خلال إصدار منظومة قانونية تضمن --مثلما قال-- "الشفافية والنزاهة" لهذا الموعد الانتخابي.

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وعلى صعيد ذي صلة، تحدث رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عن دور المؤسسة العسكرية، حيث حيا الجيش الوطني الشعبي على "احترافيته العالية".

من جهة أخرى، عرفت الجلسة إثبات عضوية النائب الجديد مولود عثماني عن حزب "تجمع أمل الجزائر"، الذي حل محل النائب بلوافي مولاي محمد عن ولاية تمنراست الذي وافته المنية شهر سبتمبر الفارط في حادث مرور.

آخر تعديل على الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 17:56
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رئاسيات: شنين يعرب عن "تفاؤله" باختيار الشعب الجزائري التوجه إلى صناديق الاقتراع
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 16:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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