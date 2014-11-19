رئاسيات: شنين يعرب عن "تفاؤله" باختيار الشعب الجزائري التوجه إلى صناديق الاقتراع

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على عدة مشاريع قوانين، قال السيد شنين : "نحن متفائلون بأن الشعب الجزائري سيكون مع خيار التوجه نحو الانتخابات".
كما توقف عند الدور الذي اضطلع به النواب في تأطير الرئاسيات القادمة من خلال إصدار منظومة قانونية تضمن --مثلما قال-- "الشفافية والنزاهة" لهذا الموعد الانتخابي.
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وعلى صعيد ذي صلة، تحدث رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عن دور المؤسسة العسكرية، حيث حيا الجيش الوطني الشعبي على "احترافيته العالية".
من جهة أخرى، عرفت الجلسة إثبات عضوية النائب الجديد مولود عثماني عن حزب "تجمع أمل الجزائر"، الذي حل محل النائب بلوافي مولاي محمد عن ولاية تمنراست الذي وافته المنية شهر سبتمبر الفارط في حادث مرور.