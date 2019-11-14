Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شنين: النواب حريصون على رسم صورة جديدة للجزائر كما يحلم بها الجزائريون

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 14:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
شنين: النواب حريصون على رسم صورة جديدة للجزائر كما يحلم بها الجزائريون

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين يوم الخميس أن النواب حريصون، من خلال سلطتهم التشريعية، على رسم "صورة جديدة للجزائر كما يحلم بها الجزائريون".  

و خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين المحروقات و المالية و تعديل يخص القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، و التي اعتبرها "جلسة مهمة في تاريخ المجلس و في تاريخ الجزائر لما تضمنته من قوانين أساسية هامة"، أوضح السيد شنين أن هذه الصورة الجديدة المنشودة تضمن "تحقيق مبدأ تكافؤ الفرض و تنهي عهد الجماعات و المجموعات الضاغطة".

إقرأ أيضا:        المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات

و أضاف أن الجزائر التي "يحرص النواب على تجسيدها" هي "جزائر تعزز العدالة في توزيع الثروة بعيدا عن الحسابات الجهوية الضيقة، جزائر المؤسسات، جزائر الحكم الراشد و الشفافية و الرقابة الحقيقية على المال العام".

كما  أشاد الرجل الثالث في البلاد بحرص النواب على الوصول الى "جزائر تخضع للقانون بمصطلحات دقيقة غير قابلة للتأويل هنا و هناك، يحرسها رجالها و جيشها الذي أظهر احترافية عالية تخدم استقرار البلاد و مرافقة الشعب في تحقيق مطالبه".

و عبر في هذا السياق عن "كل التحية و الاكبار للجيش الذي يحقق الانجازات داخليا و خارجيا و للاحترافية التي قلت في المنطقة".

و بخصوص مناقشات النواب لمشاريع القوانين محل المصادقة، أكد السيد شنين أن المحرك الوحيد لهذه النقاشات كان "حب الجزائر و مصلحة الوطن فقط و لم تخضع لإكراهات الواقع و لا للمزايدات السياساوية و لا لمحاولات الضغط هنا و هناك".

كما أوضح أن توقيت القوانين "لم يكن خاضعا لأي حسابات سياسية بل جاء استجابة لمصلحة البلاد و تماشيا مع الرهانات التي ستخوضها مستقبلا و حرصا على ضمان اقتصاد وطني يملك التنافسية الحقيقية".

و تطرق السيد شنين للاستحقاقات الرئاسية القادمة، مذكرا بأن البرلمان سبق و أن أطرها بمنظومة قانونية تميزها "الحرية و النزاهة" معربا عن "تفاؤله" بأن الشعب الجزائري سيكون "مع هذا التوجه". 

كلـمات مفتـاحيــة :
شنين: النواب حريصون على رسم صورة جديدة للجزائر كما يحلم بها الجزائريون
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 14:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.14

رئاسيات 12 ديسمبر:  شنين يعرب عن "تفاؤله" باختيار الشعب الجزائري التوجه إلى صناديق…

19.11.14

الشلف: تنظيم مسيرة مؤيدة لإجراء رئاسيات 12 ديسمبر

19.11.14

مسيرات سلمية مساندة لإجراء الانتخابات الرئاسية بشرق البلاد

19.11.14

رئاسيات 12 ديسمبر: انطلاق الحملة الانتخابية يوم الأحد المقبل

19.11.14

شنين: النواب حريصون على رسم صورة جديدة للجزائر كما يحلم بها الجزائريون

19.11.14

رابحي: على الإعلاميين التحلي بالوعي لتفادي الوقوع بين مخالب الأخبار المغلوطة في شبكات…

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

اللوبي المغربي بواشنطن وراء مقال لصحيفة وول ستريت جورنل حول الصحراء الغربية

19.11.11

الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: تتويج فيلم "سان" بالجائزة الأولى