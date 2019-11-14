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الجزائر-فرنسا: التنويه بدور الدبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 10:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
الجزائر-فرنسا: التنويه بدور الدبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى

الجزائر - نوه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عبد اللاوي، خلال استقباله يوم الأربعاء رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، ماريال دو سارنيز، بدور الدبلوماسية البرلمانية في "الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى".

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن السيد عبد اللاوي أكد خلال هذا اللقاء بأن "العلاقات الجزائرية الفرنسية متميزة وأن مستوى التعاون والتبادل على مختلف الأصعدة عرف دينامكية ملحوظة"، منوها بـ"دور الدبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أعلى وذلك من خلال تفعيل كل الآليات المتاحة".

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وبذات المناسبة، التقت المجموعة البرلمانية للصداقة "جزائر- فرنسا" برئاسة أمال دروة مع السيدة دو سارنيز، حيث أكدت رئيسة المجموعة بأن "الجزائر مقبلة على استحقاق هام لتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقه الدستوري واختيار رئيس البلاد بكل شفافية وديمقراطية".

وجددت السيدة دروة الدعوة إلى "تعزيز العلاقات البرلمانية" من خلال مجموعة الصداقة التي تشكل -مثلما أضافت- "آلية تواصل تسمح بتبادل الزيارات والخبرات".

من جهتها، ثمنت السيدة ماريال دو سارنيز، ما حققه البلدان في إطار شراكتهما على المستويين الاقتصادي والتجاري، مضيفة بأن "برلمانيي البلدين واعون بضرورة دعم مسار التعاون الثنائي".

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الجزائر-فرنسا: التنويه بدور الدبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 10:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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