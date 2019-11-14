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وفاة السفير الأردني بالجزائر إثر "أزمة صحية مفاجئة"

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 10:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
وفاة السفير الأردني بالجزائر إثر &quot;أزمة صحية مفاجئة&quot;

الجزائر - توفي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، أحمد علي جرادات، "إثر أزمة صحية مفاجئة"، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصدر ديبلوماسي.

وذكر نفس المصدر، أن السفير تعرض ل"أزمة صحية مفاجئة"، نقل على إثرها إلى مستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة، حيث توفى في وقت لاحق.

وكان قد تم اعتماد السفير الراحل بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للمملكة الهاشمية الأردنية لدى الجزائر، خلال العام 2015.

وكان الراحل قد التحق بالعمل في وزارة الخارجية الأردنية كملحق دبلوماسي في عام 1982، وعمل دبلوماسيا في سفارات الأردن في عدد من العواصم، منها بكين ومسقط وطرابلس وصنعاء والقاھرة، كما عمل سفيرا للأردن لدى اليمن.

وقررت السفارة الأردنية فتح سجل التعازي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين.

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وفاة السفير الأردني بالجزائر إثر "أزمة صحية مفاجئة"
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 10:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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