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تفعيل التعاون البرلماني محور لقاء السيد شنين مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 19:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأربعاء بالجزائر رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، ماريال دوسارنيز، حيث تطرق الطرفان إلى تفعيل التعاون البرلماني بين الجانبين لاسيما من خلال عقد اللقاء الرابع للجنة البرلمانية الكبرى الجزائر-فرنسا.

وأوضح بيان للمجلس أنه تم خلال هذا اللقاء "تناول العلاقات الثنائية واستعراض مستوى التعاون في شتى المجالات، كما خصص جانب منه للحديث عن تفعيل التعاون البرلماني لا سيما من خلال التطلع إلى عقد اللقاء الرابع للجنة البرلمانية الكبرى الجزائر- فرنسا".

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تفعيل التعاون البرلماني محور لقاء السيد شنين مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 19:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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