Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سكك حديدية: إطلاق خط جديد يربط مدينة عنابة بمدينتي العلمة و برج بوعريريج الأحد المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الأربعاء عن إطلاق خط جديد يربط مدينة عنابة بمدينتي برج بوعريريج والعلمة وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وحسب نفس المصدر، من المنتظر دخول هذا الخط الجديد حيز الخدمة ابتداء من يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري، على أن يتم موافاة الزبائن ببرنامج الرحلات عبر هذا الخط لاحقا.

من جانب آخر، و في إطار استراتيجيتها لتحسين جودة النقل، قامت الشركة باستبدال العربات القديمة التي تحتوي عليها القطارات الجامعية عبر الخط الرابط بين خميس مليانة -الشلف بعربات الضواحي المعاد تهيئتها كليا والتي تتوفر على كل شروط الراحة الضرورية، بحسب نفس المصدر.

وسيكون الانطلاق الافتتاحي لهذا الخط ابتداء من يوم الاحد المقبل .

وتدعو الشركة زبائنها إلى التقرب من مكاتب الاستعلام على مستوى المحطات المعنية من أجل الحصول على المزيد من المعلومات.

كلـمات مفتـاحيــة :
سكك حديدية: إطلاق خط جديد يربط مدينة عنابة بمدينتي العلمة و برج بوعريريج الأحد المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.13

العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: رمي الجلة ( ف32): ميداليتان جديدتان للجزائر

19.11.13

أغلبية الحراقة شباب بطال وعزاب ومتأثرين بمحيطهم المباشر

19.11.13

تمنراست: إطلاق مناقصة لمنح 13 رخصة منجمية لاستكشاف الغرانيت والرخام

19.11.13

عنابة: عمال مركب سيدار الحجار ينظمون مسيرة مساندة لتنظيم الانتخابات الرئاسية

19.11.13

النقل البحري للبضائع: الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تطلق خطا يربط عديد المدن الجزائرية…

19.11.13

وزير التجارة يتحادث بالغابون مع وزيرة الدفاع الغابونية

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

تنصيب مكاتب بالخارج لترقية المنتجات الوطنية قريبا

19.11.11

المهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر: عروض متعددة  حول "البحث عن الذات و فهمها"