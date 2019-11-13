سكك حديدية: إطلاق خط جديد يربط مدينة عنابة بمدينتي العلمة و برج بوعريريج الأحد المقبل

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الأربعاء عن إطلاق خط جديد يربط مدينة عنابة بمدينتي برج بوعريريج والعلمة وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وحسب نفس المصدر، من المنتظر دخول هذا الخط الجديد حيز الخدمة ابتداء من يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري، على أن يتم موافاة الزبائن ببرنامج الرحلات عبر هذا الخط لاحقا.

من جانب آخر، و في إطار استراتيجيتها لتحسين جودة النقل، قامت الشركة باستبدال العربات القديمة التي تحتوي عليها القطارات الجامعية عبر الخط الرابط بين خميس مليانة -الشلف بعربات الضواحي المعاد تهيئتها كليا والتي تتوفر على كل شروط الراحة الضرورية، بحسب نفس المصدر.

وسيكون الانطلاق الافتتاحي لهذا الخط ابتداء من يوم الاحد المقبل .

وتدعو الشركة زبائنها إلى التقرب من مكاتب الاستعلام على مستوى المحطات المعنية من أجل الحصول على المزيد من المعلومات.