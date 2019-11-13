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تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالجلفة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالجلفة

الجزائر - دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء بالجلفة، مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي ملابس وأغراض مختلفة، حسب ما افاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 نوفمبر 2019، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحوي ملابس وأغراض مختلفة إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة عبد المجيد ببلدية عمورة، ولاية الجلفة/ن.ع.1."

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ومن جهة أخرى و في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (21) شخصا وضبطت (13) مولدا كهربائيا و(13) مطرقة ضغط".

 كما أوقف حرس الحدود، بعين الصفراء، ولاية النعامة/ن.ع.2، "تاجري (02) مخدرات كانا على متن شاحنة لنقل الآليات مُحملة بـ(106) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بجيجل/ن.ع.5، (20) كيلوغرام و(600) غرام من نفس المادة. كما تم توقيف (19) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بغرداية/ن.ع.4".

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تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالجلفة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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