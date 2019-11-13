Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجلس الشعبي الوطني: تقريران حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمين العسكريين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 17:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
المجلس الشعبي الوطني: تقريران حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمين العسكريين

الجزائر - اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، لإعداد تقريرين تكميليين متعلقين بمشروع القانون الذي يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون الذي يتمم الأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

وأوضح بيان للمجلس أن اجتماع اللجنة الذي ترأسته سعاد الأخضري،رئيسة اللجنة، "خصص لإعداد هذين التقريرين التكميليين وعقب ذلك أثبت أعضاء اللجنة بالإجماع عضوية نائبين جديدين في المجلس الشعبي الوطني استخلفا نائبين آخرين شغر مقعداهما بسبب الاستقالة".

آخر تعديل على الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 18:06
كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: تقريران حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمين العسكريين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 17:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.13

العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: رمي الجلة ( ف32): ميداليتان جديدتان للجزائر

19.11.13

أغلبية الحراقة شباب بطال وعزاب ومتأثرين بمحيطهم المباشر

19.11.13

تمنراست: إطلاق مناقصة لمنح 13 رخصة منجمية لاستكشاف الغرانيت والرخام

19.11.13

عنابة: عمال مركب سيدار الحجار ينظمون مسيرة مساندة لتنظيم الانتخابات الرئاسية

19.11.13

النقل البحري للبضائع: الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تطلق خطا يربط عديد المدن الجزائرية…

19.11.13

وزير التجارة يتحادث بالغابون مع وزيرة الدفاع الغابونية

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

تنصيب مكاتب بالخارج لترقية المنتجات الوطنية قريبا

19.11.11

المهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر: عروض متعددة  حول "البحث عن الذات و فهمها"