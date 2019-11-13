وأوضح بيان للمجلس أن اجتماع اللجنة الذي ترأسته سعاد الأخضري،رئيسة اللجنة، "خصص لإعداد هذين التقريرين التكميليين وعقب ذلك أثبت أعضاء اللجنة بالإجماع عضوية نائبين جديدين في المجلس الشعبي الوطني استخلفا نائبين آخرين شغر مقعداهما بسبب الاستقالة".
المجلس الشعبي الوطني: تقريران حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمين العسكريين
أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 17:21 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 25 مرات
الجزائر - اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، لإعداد تقريرين تكميليين متعلقين بمشروع القانون الذي يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون الذي يتمم الأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
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