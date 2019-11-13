أغلبية الحراقة شباب بطال وعزاب ومتأثرين بمحيطهم المباشر -

تمنراست: إطلاق مناقصة لمنح 13 رخصة منجمية لاستكشاف الغرانيت والرخام -

النقل البحري للبضائع: الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تطلق خطا يربط عديد المدن الجزائرية ببولونيا -

وزير التجارة يتحادث بالغابون مع وزيرة الدفاع الغابونية -

تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالجلفة -

المجلس الشعبي الوطني: تقريران حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمين العسكريين -

تجار اللحوم ومشتقاتها بالجزائر العاصمة يطالبون بإعادة النظر في قرار غلق مذبح الحراش -

تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ، محور محاضرة بالنرويج -

رئاسيات 12 ديسمبر: ميثاق الأخلاق لاحترام العملية الإنتخابية -

محكمة باب الوادي: البراءة لخمسة موقوفين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية -

سكري: المرافعة من أجل إدراج التكنولوجيات الحديثة في التكفل بالداء لدى الأطفال -

كأس الكونفدرالية الإفريقية: نادي بارادو يستهل المنافسة أمام سان بيدرو الايفواري -

رئاسيات 2019: على وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية المساهمة الفعالة المسؤولة في التوفيق في مبدأ المساواة -

كرة السلة - البطولة العربية للأندية اناث: مرتبتنا الثالثة هي ثمرة لمجهودات اللاعبات -

الجزائر-زامبيا: تحقيق إنطلاقة موفقة و تفادي التعثر -

الإحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على قطاع غزة وحماس تتعهد بالثأر للقتلى -

ميدالية فضية لصايفي وبرونزية لجلال في نهائي رمي الجلة -

لا تغيير في تاريخ العطلة الشتوية للسنة الجامعية 2019-2020 -

العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل مناظر الخريف لمرزاق علواش -