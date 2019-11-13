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محكمة باب الوادي: البراءة لخمسة موقوفين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 15:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
محكمة باب الوادي: البراءة لخمسة موقوفين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

الجزائر - أصدرت محكمة باب الوادي (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء حكما بالبراءة في حق خمسة شباب موقوفين خلال المسيرات الشعبية السابقة بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وحكم قاضي الجلسة في الساعات الأولى من صبيحة اليوم بالبراءة لخمسة شباب كانوا رهن الحبس المؤقت بتهمة رفع راية غير الراية الوطنية أثناء المسيرات الشعبية.

 و كانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت أمس الثلاثاء، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة و غرامة مالية تقدر ب30 ألف دج في حق 21 موقوفا و حكما أخرا بستة أشهر نافذة وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دج في حق ستة (6) شباب آخرين بنفس تهمة "المساس بالوحدة الوطنية".

ومن المنتظر برمجة جلسة محاكمة أخرى يوم الاثنين المقبل للفصل في ملفات 20 شابا اخرا متابعين بنفس التهم، تسعة منهم هم تحت الرقابة القضائية و 11 يتواجدون رهن الحبس المؤقت.

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محكمة باب الوادي: البراءة لخمسة موقوفين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 15:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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