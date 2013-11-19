لا تغيير في تاريخ العطلة الشتوية للسنة الجامعية 2019-2020

واحاطت الوزارة في بيان لها علم الاساتذة والطلبة بان العطلة الشتوية للسنة الجامعية 2019-2020 ستكون من 19 ديسمبر 2019 مساء الى يوم 04 يناير 2020 مساء وان كل ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي حول تقديم العطلة "مجرد اشاعات ولا اساس لها من الصحة".
كما اكدت ان كل النشاطات البيداغوجية والعلمية "ستتواصل بصفة عادية".
وكانت بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت معلومات مفادها ان الوزارة الوصية قد قررت تقديم عطلة الشتاء بالنسبة لطلبة واساتذة التعليم العالي الى 28 نوفمبر الجاري بسبب اجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر القادم.