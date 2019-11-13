كرة السلة - البطولة العربية للأندية اناث: مرتبتنا الثالثة هي ثمرة لمجهودات اللاعبات -

الجزائر-زامبيا: تحقيق إنطلاقة موفقة و تفادي التعثر -

الإحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على قطاع غزة وحماس تتعهد بالثأر للقتلى -

ميدالية فضية لصايفي وبرونزية لجلال في نهائي رمي الجلة -

لا تغيير في تاريخ العطلة الشتوية للسنة الجامعية 2019-2020 -

العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل مناظر الخريف لمرزاق علواش -

مطار هوراي بومدين: حجز أزيد من 50 ألف يورو ومسدس أتوماتيكي -

السيد بن قرينة يكشف عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي -

عنابة: حجز 2 كلغ من المرجان -

تسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل محور اجتماع وزاري مشترك -

الجزائر: نسبة إمتلاء إستثنائية للسدود -

نحو إعداد جهاز معلوماتي في الجزائر لمكافحة الغش في الإمتحانات -

بوسماحة يستقبل نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لمقاطعة هايان الصينية -

الجزائر-الصين: بن مسعود يدعو إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة في قطاع السياحة -

اجتماع جهات الاتصال للمركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب من 18 الى 20 نوفمبر بالجزائر -

الصالون الوطني الأول للأجبان التقليدية: قطاع الفلاحة يستهدف تثمين المنتوج وتحسين القدرات التقنية للمحولين -

التوقيع على توأمة صداقة فيما بين ولاية بومرداس ومقاطعة هاينان الصينية -

ميراوي يعرض إنجازات و مكتسبات الجزائر في قمة نيروبي حول السكان و التنمية -

التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية يوم السبت المقبل -