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اجتماع جهات الاتصال للمركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب من 18 الى 20 نوفمبر بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 10:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
اجتماع جهات الاتصال للمركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب من 18 الى 20 نوفمبر بالجزائر

الجزائر - يعقد الاجتماع ال13 لجهات اتصال المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب من 18 الى 20 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة، حسبما جاء يوم الثلاثاء في بيان للمركز.

واوضح ذات المصدر ان الاجتماع الذي سيعرف مشاركة جهات الاتصال الوطنية للمركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب سيكون مناسبة "لتحليل الوضع الحالي للإرهاب في القارة و تحسين التنسيق في مكافحة الارهاب و تحديد السبل و الوسائل الكفيلة بتحقيق اهداف مكافحة الارهاب".

و اضاف ذات البيان ان هذه الجلسات التي تضم ممثلين عن الدول الاعضاء الافريقية و الشركاء الدوليين و الخبراء المدعوين في مكافحة الارهاب و التطرف العنيف سيقدمون "عروضا و يشاركون في النقاشات حول التهديد الارهابي في افريقيا و تأثيره على الوضع الامني في القارة و يقترحون توصيات من اجل تحسين التعاون و التصدي لهذا التهديد الارهابي".

و قد احتضنت الجزائر عدة اجتماعات لجهات اتصال المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب من بينها الاجتماع ال12 الذي نظم في ديسمبر 2018 حول موضوع "ترقية التوازن بين مكافحة الارهاب و حقوق الانسان في افريقيا".

و منذ انشائه في سنة 2004 عقد المركز 12 اجتماعا لجهات الاتصال تم خلالها اتخاذ قرارات جد هامة في مجال الوقاية و مكافحة الارهاب.

كما تعطي هذه الاجتماعات للمشاركين ارضية موحدة للتفاعل و تقاسم الخبرات و التعاون.

للتذكير فان الاتحاد الافريقي قد انشأ المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب و الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة من اجل تنسيق الجهود الفردية و الجماعية الافريقية بهدف مواجهة التهديد الارهابي بمبادرة من الجزائر.

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اجتماع جهات الاتصال للمركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب من 18 الى 20 نوفمبر بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 10:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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