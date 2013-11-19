اجتماع جهات الاتصال للمركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب من 18 الى 20 نوفمبر بالجزائر

واوضح ذات المصدر ان الاجتماع الذي سيعرف مشاركة جهات الاتصال الوطنية للمركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب سيكون مناسبة "لتحليل الوضع الحالي للإرهاب في القارة و تحسين التنسيق في مكافحة الارهاب و تحديد السبل و الوسائل الكفيلة بتحقيق اهداف مكافحة الارهاب".
و اضاف ذات البيان ان هذه الجلسات التي تضم ممثلين عن الدول الاعضاء الافريقية و الشركاء الدوليين و الخبراء المدعوين في مكافحة الارهاب و التطرف العنيف سيقدمون "عروضا و يشاركون في النقاشات حول التهديد الارهابي في افريقيا و تأثيره على الوضع الامني في القارة و يقترحون توصيات من اجل تحسين التعاون و التصدي لهذا التهديد الارهابي".
و قد احتضنت الجزائر عدة اجتماعات لجهات اتصال المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب من بينها الاجتماع ال12 الذي نظم في ديسمبر 2018 حول موضوع "ترقية التوازن بين مكافحة الارهاب و حقوق الانسان في افريقيا".
و منذ انشائه في سنة 2004 عقد المركز 12 اجتماعا لجهات الاتصال تم خلالها اتخاذ قرارات جد هامة في مجال الوقاية و مكافحة الارهاب.
كما تعطي هذه الاجتماعات للمشاركين ارضية موحدة للتفاعل و تقاسم الخبرات و التعاون.
للتذكير فان الاتحاد الافريقي قد انشأ المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب و الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة من اجل تنسيق الجهود الفردية و الجماعية الافريقية بهدف مواجهة التهديد الارهابي بمبادرة من الجزائر.