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التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية يوم السبت المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية يوم السبت المقبل

الجزائر - سيوقع المترشحون للانتخابات الرئاسية ومديرو المؤسسات الإعلامية، يوم السبت المقبل، على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حسب ما علم اليوم الثلاثاء، لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح ذات المصدر، أن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، الذي يتضمن المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية، "سيتم التوقيع عليه يوم السبت صباحا من طرف المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية و بعد الظهر من طرف مديري المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة".

وفي سياق تحضير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الأحد المقبل، سيتم بعد غد الخميس إجراء قرعة البث المباشر لتدخلات المترشحين أو من ينوب عنهم في وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية، فيما سيشرف رئيس السلطة محمد شرفي خلال ذات اليوم على الانطلاق الرسمي لتسجيلات البث المباشر في استديوهات الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري بنادي الصنوبر.

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التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية يوم السبت المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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