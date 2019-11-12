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محكمة سيدي أمحمد: ستة أشهر نافذة في حق ستة موقوفين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 15:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
محكمة سيدي أمحمد: ستة أشهر نافذة في حق ستة موقوفين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

الجزائر - أصدرت محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الثلاثاء، حكما بستة أشهر نافذة وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دج في حق ستة شباب موقوفين في اطار الحراك الشعبي بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية".

وبعد جلسة محاكمة بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم وتأجيل النطق بالحكم الى اليوم بسبب اضراب القضاة، أصدر قاضي الجلسة حكما يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة و 20ألف دج غرامة مالية في حق ستة شباب تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية بتهمة رفع راية غير الراية الوطنية وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بالوحدة الوطنية.

وكانت نفس المحكمة قد فصلت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين بالحكم بسنة حبس منها ستة أشهر غير نافذة في حق 21 شابا بتهمة توزيع منشورات و ملصقات "تدعو الى العنف" و رفع راية غير الراية الوطنية خلال المسيرات.

كما تقرر في جلسة الامس أيضا برمجة جلسة أخرى الاثنين المقبل للفصل في ملفات 20 شابا اخر متابعين بنفس التهم، تسعة منهم هم تحت الرقابة القضائية و 11 يتواجدون رهن الحبس المؤقت.

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محكمة سيدي أمحمد: ستة أشهر نافذة في حق ستة موقوفين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 15:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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