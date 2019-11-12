كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين وكمية من الذخيرة بولاية المسيلة

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الصفراء بولاية المسيلة، من كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين وكمية من الذخيرة، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 نوفمبر 2019، خمسة (05) مخابئ للإرهابيين وكمية من الذخيرة إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الصفراء ببلدية عين الريش، ولاية المسيلة/ن.ع.1".

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، سبعة (07) أشخاص وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وثلاث (03) قطع من مادة الديناميت و خمسة (05) أمتار من الفتيل الصاعق ومولدين (02) كهربائيين ومطرقة (01) ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن".

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من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي/ن.ع.5 ومستغانم/ن.ع.2 "أربعة (04) أشخاص وضبطوا بندقيتي (02) صيد و 1000 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد".