تقلبات جوية: الجيش يتدخل لفك العزلة على عدة قرى وفتح الطرقات بولاية سيدي بلعباس

الجزائر - تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق التي شهدت اضطرابات جوية بولاية سيدي بلعباس بهدف فك العزلة وفتح الطرقات المغلقة ومساعدة المواطنين العالقين، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "تنفيذا لتعليمات السيد الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المتعلقة بالتدخل السريع للوحدات المرابطة في المناطق التي شهدت اضطرابات جوية، وفي إطار مهامها الإنسانية، قامت مفارز من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري سيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية، بالتدخل على مستوى مناطق رجم دموش، سيدي شعيب، الضاية و واد السبع بالطريق الوطني رقم 13، ومفترق الطرق تلامكة و واد السبع باتجاه تيتين يحي وذلك بهدف فك العزلة عن هذه المناطق التي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج، أين قام أفراد الجيش الوطني الشعبي بفتح الطرقات المغلقة ومساعدة المواطنين العالقين".

وفي هذا الصدد، أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي عن "استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة".